52 человека из Беларуси участвуют в финале Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию

Всего в национальном отборочном этапе VII Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию приняло участие 340 человек со всех уголков Беларуси. 52 из них, занявшие призовые места в разных номинациях, будут представлять нашу страну на международном уровне. Среди них 16 уроженцев Минска и Минской области, 13 – Брестской области, 10 – Гродненской, 7 – Витебской и по 3 – Гомельской и Могилевской.

Белорусский этап Олимпиады проходил в формате заочного конкурса по двум дисциплинам: Scratch и Robboscratch. Организаторами – это АО РОББО, ООО “Обучение и инновации”, ООО “Белорусские облачные технологии” – предусмотрено несколько возрастных категорий, в соответствии с которыми и давались задания. Самая младшая группа – это дети от 7 лет, старшая – 18+: студенты педагогических специальностей и педагоги. Участники соревновались в создании анимированных историй, компьютерных игр, роботов, виртуальных “умных” домов.

Финал VII Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию состоится в сентябре.