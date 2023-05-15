Google запускает инструменты для определения изображений, созданных ИИ

Google добавляет две новые функции в свой поиск изображений — теперь результаты содержать дополнительную информацию, а контент, созданный ИИ, будет промаркирован. Это позволит уменьшить распространение дезинформации, особенно сейчас, когда с помощью ИИ можно создать реалистичные фотографии, сообщает ITNews.

Новая функция компании Alphabet Inc. называется "Об этом изображении", она предоставляет дополнительную информацию о том, когда картинка впервые проиндексирована Google и где впервые появилась. Это сделано для того, чтобы помочь пользователям определить первоисточник.

Google будет ставить "метки" на все изображения, созданные ИИ. Для этого компания сотрудничает с такими платформами и сервисами, как, например, Midjourney и Shutterstock. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что весь контент, созданный ИИ, который появляется в результатах поиска, был промаркирован.

Происхождение изображений в интернете — растущая проблема в эпоху ИИ, и уже несколько стартапов работают над созданием инструментов для их проверки и аутентификации. Например, компания Truepic Inc., поддерживаемая Microsoft, предлагает системы, которые гарантируют, что изображение не подвергалось изменениям с момента съемки и до отправки.