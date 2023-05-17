Google будет удалять неактивные аккаунты

Google обновила политику для учетных записей пользователей. Начиная с этого года, если учетная запись Google не использовалась или в нее не входили в течение как минимум двух лет, компания может удалить учетную запись и ее содержимое, включая содержимое в Google Workspace (Gmail, Документы, Диск, Meet, Календарь), YouTube и Google Фото.

«Это обновление приводит нашу политику в соответствие с отраслевыми стандартами в отношении хранения и удаления учетных записей, а также ограничивает время, в течение которого Google хранит вашу неиспользуемую личную информацию», - пояснила компания в своем блоге.

Удаление неактивных учетных записей начнется с декабря 2023 года. Компания пояснят, что будет использовать поэтапный подход, начиная с учетных записей, которые были созданы и больше никогда не использовались.

Перед удалением учетной записи Google будеn отправлять несколько уведомлений — как на адрес электронной почты учетной записи, так и на адрес электронной почты для восстановления (если он был предоставлен).