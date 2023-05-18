Apple представила беспроводные наушники Beats Studio Buds+

Компания Apple официально представила полностью беспроводные наушники (TWS) погружного типа Beats Studio Buds +. От предыдущей модели новинка отличается улучшенной посадкой, наличием более продвинутой системы шумоподавления и увеличенным временем автономной работы.

Модули-вкладыши имеют компактный дизайн без «ножки» и ушной дуги. Визуально новинка сильно напоминает выпущенные ранее Beats Studio Buds. Помимо поддержки активного шумоподавления поддерживается режим прозрачности, в котором воспроизводимая музыка смешивается со звуками окружающего пространства. Устройство защищено от влаги по стандарту IPX4.

В режиме воспроизведения наушники могут функционировать до 9 часов, а с учётом зарядного кейса — до 36 часов. Для восполнения энергии на корпусе кейса предусмотрен интерфейс USB Type-C. В наушниках используются улучшенные микрофоны для повышения качества во время звонков. В дополнение к этому была переработана кнопка «b» для более точного определения нажатий. В комплект поставки входят амбушюры четырёх размеров.

Beats Studio Buds + совместимы с устройствами на базе iOS и Android. При использовании с устройствами Apple поддерживается функция взаимодействия с голосовым помощником Siri, а также возможность автоматического сопряжения с устройствами, привязанными к аккаунту iCloud. Новинка будет доступна в чёрном и бежевом вариантах цветового исполнения, а также в корпусе из прозрачного пластика. Чтобы стать обладателем наушников Beats Studio Buds + придётся заплатить $169,99.