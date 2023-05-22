Страны G7 договорились создать правила для регулирования ИИ

Лидеры стран G7 договорились разработать международные стандарты для искусственного интеллекта. Об этом говорится в коммюнике «Большой семерки», опубликованном на сайте Евросовета.

«Такие области, как искусственный интеллект, иммерсивные технологии, метавселенная и квантовая информатика, а также другие новые технологии <...> должны обновиться в соответствии с нашими общими демократическими ценностями. К ним относятся справедливость, подотчетность, прозрачность, безопасность, защита от домогательств в сети, от ненависти, а также уважение частной жизни и прав человека», — говорится в документе G7.

Как утверждается в коммюнике, «Большая семерка» признает, что «подходы и политические инструменты для достижения общего видения [стандартов] и цели надежного ИИ могут различаться у разных членов G7». В заявлении отмечается, что изучение потенциала технологий на основе искусственного интеллекта уже передано соответствующим министерствам. Обсуждение этой темы коснется управления, защиты права интеллектуальной собственности и ответственного использования подобных технологий.