Meta сделала открытой ИИ-модель с поддержкой 4000 языков

Компания Meta выложила в открытый доступ модель искусственного интеллекта Massively Multilingual Speech (MMS), которая распознаёт разговорную речь на 4000 языках и воспроизводит её, то есть преобразует текст в речь более чем на 1100 языках.

Модели распознавания речи и преобразования текста в речь обычно предполагают обучение на нескольких тысяч часов аудиозаписей с текстовой расшифровкой и разметкой. Но задача сильно усложняется для языков, которые в индустриальном мире не используются — для них исходных данных в традиционном формате просто не существует, рассказали в Meta. Поэтому в компании прибегли к нестандартному подходу и обратились к религиозным текстам — Библия и другие основополагающие книги переведены на большое количество языков, и существует множество общедоступных аудиозаписей, на которых эти тексты зачитываются. Обучение модели усложнилось из-за того, что аудиозаписи не имели точной текстовой разметки, но в итоге число поддерживаемых языков превысило 4000.

Авторы проекта подчеркнули, что, несмотря на содержание обучающих материалов, у обученной на этих текстах модели не появилось уклона в сторону религиозного мировоззрения; не возникло и гендерного перекоса, хотя большинство взятых за образец аудиозаписей зачитывали мужчины. Проблему с отсутствием текстовой разметки у аудиозаписей удалось преодолеть за счёт wav2vec 2.0 — ещё одной ИИ-модели Meta, предназначенной для «обучения представлению речи с самоконтролем». В компании предупредили, что результат может быть не идеальным — есть риск, что модель преобразования речи в текст могла неверно интерпретировать некоторые слова и фразы, и в некоторых контекстах такие ошибки порой носят оскорбительный характер. Но на практике, утверждают разработчики, MMS демонстрирует вдвое меньше ошибок, чем существующие аналоги, включая модель OpenAI Whisper, и поддерживает в 11 раз больше языков.

На практике проект откроет носителям редких языков доступ к информации и технологическим продуктам — большинство сервисов современных технологических гигантов ограничено набором в 100 языков, и такое положение вещей в Meta считают неприемлемым.