Wildberries снизит свою торговую комиссию для продавцов электроники в Беларуси

Онлайн-платформа расширяет предложение по доступной технике и электроники для жителей Беларуси и поддерживает локальных предпринимателей, реализующих на маркетплейсе эту продукцию.

С 24 мая Wildberries снизит собственную торговую комиссию от 2% для местных предпринимателей, реализующих на онлайн-платформе бытовую технику и электронику: роботы-пылесосы, компьютеры, игровые консоли, технику для кухни – всего более 500 предметов. Так, в отдельных категориях, например, при продаже ноутбуков и смартфонов, минимальная комиссия составит от 3% вне зависимости от модели продаж.

Предпринимателям Беларуси эта мера позволит сократить свои расходы на ведение онлайн-бизнеса на маркетплейсе. В результате чего они смогут расширить для жителей страны ассортимент техники и электроники по доступным ценам, в сегменте, где сейчас наблюдается наибольший дефицит предложений для покупателей.