"Яндекс" закроет сервис вопросов и ответов "Яндекс Кью"

«Яндекс» решил приостановить работу сервиса вопросов и ответов «Яндекс Кью».

С 28 июня 2023 года сервис "Яндекс Кью" перейдёт в режим чтения и станет «музеем контента». В этот день мы закроем возможность публиковать новые материалы, но обязательно сохраним всё, что эксперты и пользователи создавали вместе.

"Мы предупреждаем об изменениях заранее для того, чтобы основатели сообществ смогли скопировать нужные материалы на другие платформы и пригласить на них свою аудиторию" - сообщают в "Яндекс".