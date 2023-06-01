Закрылся популярный торрент-трекер RARBG

RARBG, один из крупнейших в мире торрент-сайтов, попрощался с миллионами пользователей. Сайт, который был известным и стабильным источником раздач новых выпусков фильмов и сериалов, назвал множество причин своего решения о прекращении деятельности, среди которых последствия пандемии COVID и финансовые затруднения.

Торрент-сайт RARBG был основан в 2008 году и вскоре превратился в ключевого игрока в экосистеме торрентов. Он не только привлекал миллионы посетителей в месяц со всего мира, но также был крупным центром релизов, преодолевая разрыв между официальной сценой и более широкой пиратской публикой. Сегодня пятнадцатилетняя работа сайта неожиданно подошла к концу. В сообщении, размещённом на главной странице сайта, команда прощается с пользователями. Закрытие сайта также подтверждено независимыми источниками.

RARBG называет несколько причин неожиданного решения, в том числе проблемы со здоровьем, связанные с COVID, которые привели к трагической смерти одного из участников. «Последние два года были для нас очень тяжёлыми — некоторые умерли из-за осложнений, связанных с коронавирусом, другие до сих пор страдают от его побочных эффектов», — сообщил представитель команды RARBG.

Свою роль также сыграли растущие затраты на оплату ЦОД в Европе. А поскольку доходы не поспевали за растущими затратами, закрытие сайта в какой-то момент стало неизбежным. «Инфляция делает наши ежедневные затраты на поддержку сайта невозможными. После единогласного голосования мы решили, что не можем покрывать из своего кармана эти огромные расходы. Приносим свои извинения :( До свидания», — говорится в сообщении.

Сегодняшнее отключение — одно из крупнейших в истории торрент-сайтов. Это также первое крупное закрытие с периода 2015–2016 годов, когда со сцены ушли KickassTorrents, Torrentz и ExtraTorrent.