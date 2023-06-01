Белорусская команда Bulba Hackers стала призёром крупнейших в СНГ соревнованиях по кибербезопасности

Белорусская команда Bulba Hackers заняла третье место на The Standoff - крупнейших в СНГ соревнованиях по кибербезопасности.

Участниками кибербитвы The Standoff стали 29 команд «белых хакеров» из Беларуси, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, России и Франции, а также смешанные международные составы. 22 из них играли «в нападении» - атаковали цифровую инфраструктуру вымышленного государства. Их задачей было реализовать максимально возможное количество недопустимых событий в соответствии с полученными заданиями. Угрозы хакеров отражали 7 команд экспертов по защите информации.

Команда Bulba Hackers приняла участие в турнире при технической поддержке А1. Турнир проходил в круглосуточном режиме в течение 4 дней. Всё это время члены команды находились в дата-центре компании. Там в их распоряжении было всё необходимое: от выделенного интернет-канала, рабочих мест и серверного оборудования до зоны отдыха.