Microsoft прекратит поддержку Cortana для Windows

Microsoft прекращает поддержку Cortana в Windows. На странице поддержки компания заявляет, что «больше не будет поддерживать Cortana в Windows как отдельное приложение», начиная с конца этого года.

Прекращение поддержки Cortana в Windows не стало большим сюрпризом. Во время майской конференции Build Microsoft объявила о своем новом инструменте Windows Copilot, который будет расположен на панели задач.

Microsoft впервые представила Cortana в Windows 10 в 2015 году. Она позволяет устанавливать напоминания, открывать приложения и задавать вопросы с помощью голосовых команд. Однако на протяжении многих лет Microsoft постепенно выводила Cortana из Windows. Цифровой помощник потерял свое видное место на панели задач пользователя с выпуском Windows 11 и больше не появлялся при первой загрузке. Microsoft также закрыла приложение Cortana для iOS и Android в 2020 году и прекратила поддержку Cortana в наушниках Surface и других устройствах.