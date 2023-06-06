Представлен компьютер Mac Studio второго поколения

Вместе с 15-дюймовым MacBook Air компания Apple сегодня представила компьютер Mac Studio второго поколения. Устройство представлено в двух версиях: на SoC Apple M2 Max и на базе новейшей M2 Ultra.

За счет новых однокристальных систем новое поколение Mac Studio стало гораздо мощнее – компьютер позволяет редактировать видео 8К, создавать сложные 3D-модели и т.д.

Apple говорит, Mac Studio на платформе M2 Max на 50% быстрее Mac Studio первого поколения и в четыре раза (!) быстрее самого мощного 27-дюймового iMac на процессоре Intel. В конфигурации Mac Studio на SoC M2 Max – 12-ядерный центральный процессор, 38-ядерный графический процессор, до 96 ГБ унифицированной памяти с шиной, пропускная способность которой – 400 ГБ/с.

Производительность версии на M2 Ultra примерно в два раза больше, чем версии на M2 Max. Более того, Mac Studio на M2 Ultra до трех раз быстрее Mac Studio первого поколения на M1 Ultra и в шесть (!) раз быстрее топового 27-дюймового iMac на платформе Intel. В конфигурации этой модели 24-ядерный CPU, 76-ядерный GPU и до 192 ГБ унифицированной памяти с шиной с пропускной способностью 800 ГБ/с.

Новые Mac Studio получили поддержку вывода видео 8К через порт HDMI. Apple говорит, что версия на SoC M2 Ultra поддерживает подключение до шести мониторов Pro Display XDR. Также компьютер обзавелся встроенными адаптерами WiFi 6E и Bluetooth 5.3.

Mac Studio второго поколения получил четыре порта с интерфейсом Thunderbolt 4, адаптер 10 Gigabit Ethernet, два порта USB-A. Это все – на тыльной панели, еще два порта USB-C и разъем для карт SD – спереди.

Цена стартует с отметки 2000 долларов за самую доступную версию на SoC M2 Max. Предзаказы принимаются с сегодняшнего дня, поставки – со следующей недели.