Apple купила производителя гарнитур дополненной реальности Mira

Apple приобрела компанию Mira, базирующуюся в Лос-Анджелесе. Это AR-стартап, который производит гарнитуры для компаний и вооруженных сил США. Apple подтвердила приобретение.

Эта новость появилась всего через день после того, как Apple представила Vision Pro, гарнитуру смешанной реальности за 3499 долларов, которую компания объявила новой «пространственной» вычислительной платформой.

Apple поделилась своим стандартным заявлением, которое она делает при покупке компании с The Verge: «Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели или планы».