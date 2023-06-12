Microsoft анонсировала авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024

Компания Microsoft в ходе мероприятия Xbox Games Showcase 2023 анонсировала авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024.

В новой игре появятся самые разнообразные миссии, вроде опрыскивания полей, тушения пожаров, доставки грузов, установка опор линий электропередачи (ЛЭП), спасение людей в горах, авиационные гонки и так далее. Также в игру добавлены воздушные шары, экспериментальные самолёты и прочая новая техника. Кроме того, можно будет заняться прыжками с парашютом.

Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет в следующем году на ПК с операционной системой Windows и консолях Xbox Series X/S.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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