Microsoft прекратила поддержку Windows 10 21H2 для пользователей

Компания Microsoft объявила об окончании поддержки Windows 10 версии 21H2. Данная версия ОС для простых пользователей больше не будет получать ежемесячные обновления с улучшениями безопасности, исправлениями ошибок и другими изменениями. Поэтому тем, кто использует Windows 10 версии 21H2, рекомендуется как можно скорее обновиться до более свежей версии ОС, чтобы обеспечить защиту и актуальность своих систем.

Windows 10 версии 21H2 вышла во второй половине 2021 года со скромным списком изменений. Она получила 18 месяцев активной поддержки для вариаций Windows Home, Professional, Professional Education и Professional for Workstations. Теперь этот срок вышел и поддержка прекращена.

Вариации, ориентированные на бизнес, такие как Windows Enterprise, Education, IoT Enterprise и Enterprise multi-session, продолжат получать обновления в течение еще одного года — Microsoft планирует прекратить их поддержку 11 июня 2024 года.

Microsoft выпустила Windows 10 21H2 вместе с первым релизом Windows 11. Уже тогда было очевидно, что пользователям Windows 10 не следует ожидать новых функций или заметных изменений, поскольку компания переключила свое внимание на Windows 11. Теперь Windows 10 получает только ежемесячные накопительные обновления с небольшими изменениями и исправлениями безопасности.

Текущие пользователи Windows 10 21H2 должны подготовиться к принудительному обновлению. Microsoft автоматически переведет такие ПК на версию 22H2 с помощью небольшого пакета поддержки.