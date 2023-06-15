В бета-версии WhatsApp появилась возможность отправлять видеосообщения

В популярном мессенджере WhatsApp совсем скоро появится функция отправки видеосообщений для всех пользователей. Пока она доступна только некоторым бета-тестерам.

В новой бета-версии WhatsApp эта функция доступна для iOS и Android. Она дает возможность отправлять видеосообщения длительностью до 60 секунд.

Сейчас можно проверить, стала ли доступна возможность отправки видеосообщения для аккаунта. Просто нажмите кнопку микрофона, расположенную на панели чата в любом разговоре. Если она превращается в кнопку видеокамеры, значит, уже можно записывать видеосообщения.