В бета-версии WhatsApp появилась возможность отправлять видеосообщения

В популярном мессенджере WhatsApp совсем скоро появится функция отправки видеосообщений для всех пользователей. Пока она доступна только некоторым бета-тестерам. 

В новой бета-версии WhatsApp эта функция доступна для iOS и Android. Она дает возможность отправлять видеосообщения длительностью до 60 секунд.

Сейчас можно проверить, стала ли доступна возможность отправки видеосообщения для аккаунта. Просто нажмите кнопку микрофона, расположенную на панели чата в любом разговоре. Если она превращается в кнопку видеокамеры, значит, уже можно записывать видеосообщения.  

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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