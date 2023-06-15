Музыкальные издатели потребовали от Twitter $250 млн за нарушение авторских прав

В минувшую среду Национальная ассоциация музыкальных издателей (NMPA) подала в суд на Twitter от имени 17 музыкальных издателей, представляющих интересы известных исполнителей. В иске утверждается, что соцсеть нарушила закон об авторском праве, позволив пользователям размещать музыку на платформе без разрешения правообладателей, в связи с чем ассоциация потребовала возмещения нанесённого ущерба в размере $250 млн.

Как указано в иске, поданном в федеральный суд штата Теннесси, Twitter «подпитывает свой бизнес бесчисленным количеством копий музыкальных композиций, нарушающих авторские права, нарушая исключительные права издателей и других лиц в соответствии с законом об авторском праве».

В документе приведён список из примерно 1700 песен, названия которых фигурировали в неоднократных уведомлениях о нарушении авторских прав, направлявшихся в Twitter, но компания никак не реагировала на них. За неправомерное использование каждой из них издатели требуют компенсацию в размере $150 000.

Большинство предполагаемых нарушений, о которых Twitter была уведомлена, связано с музыкальными клипами, видеозаписями живых музыкальных выступлений или другими видео, синхронизированными с музыкой, защищённой авторским правом. Истцы обвиняют Twitter в использовании этих видео для повышения своей ценности за счёт увеличения количества времени, которое люди проводят в социальной сети.

В иске отмечено, что большинство других крупных социальных сетей заключили сделки с музыкальными издателями и лейблами, в их числе — TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat. В марте газета New York Times сообщила со ссылкой на информированные источники, что переговоры между Twitter и тремя крупнейшими музыкальными лейблами о заключении широких лицензионных соглашений застопорились после перехода прошлой осенью социальной сети в собственность Илона Маска (Elon Musk).

«Twitter стоит особняком как крупнейшая платформа социальных сетей, которая полностью отказалась лицензировать миллионы песен на своём сервисе», — указал в своём заявлении президент Национальной ассоциации музыкальных издателей Дэвид Исраэлит (David Israelite).