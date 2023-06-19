21 июня пройдет митап Yandex Infrastructure в Минске

Хотите узнать, как создавалась и как развивается платформа для разработчиков Яндекса? Приходите 21 июня на митап Yandex Infrastructure в Минске!

На мероприятии расскажут про систему контроля версий Arc, сетевую инфраструктуру Yandex Cloud и сервисы платформы для работы с данными (YDB) — таблицы и топики. Рассказывать о своих продуктах будут руководители и разработчики Yandex Infrastructure. А помимо докладов запланирована нетворкинг-сессия с едой и напитками — для знакомства, ответов на вопросы и неформального общения.

Регистрируйтесь на митап по ссылке — это бесплатно.

 

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Опубликовал: KVbot,

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