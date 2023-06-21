В мессенджере WhatsApp появились новые функции безопасности: «Отключение звука для неизвестных номеров» и «Проверка конфиденциальности».
«Отключение звука для неизвестных номеров» даёт больше контроля над входящими звонками и повышает уровень вашей конфиденциальности, позволяя автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей. Для таких звонков будет отключён звук, но на вкладке «Звонки» можно будет проверить, есть ли среди них важные.
Также добавлена функция «Проверка конфиденциальности», чтобы проинформировать всех пользователей о том, какие способы защиты есть в WhatsApp. Она позволяет поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты. Чтобы использовать эту функцию, нужно нажать «Начать проверку» в настройках конфиденциальности. Проверка состоит из нескольких этапов, на которых пользователь сможет выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Горячие темы