В мессенджере WhatsApp появились новые функции безопасности: «Отключение звука для неизвестных номеров» и «Проверка конфиденциальности».

«Отключение звука для неизвестных номеров» даёт больше контроля над входящими звонками и повышает уровень вашей конфиденциальности, позволяя автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей. Для таких звонков будет отключён звук, но на вкладке «Звонки» можно будет проверить, есть ли среди них важные.

Также добавлена функция «​Проверка конфиденциальности», чтобы проинформировать всех пользователей о том, какие способы защиты есть в WhatsApp. Она позволяет поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты. Чтобы использовать эту функцию, нужно нажать «Начать проверку» в настройках конфиденциальности. Проверка состоит из нескольких этапов, на которых пользователь сможет выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации.