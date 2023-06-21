«Почта» и «Календарь» исчезнут из Windows 11

Microsoft избавится от стандартных приложений почты и календаря в составе операционной системы Windows 11. Сначала они будут выведены из состава ОС, а позже компания официально прекратит их поддержку. В качестве альтернативы Microsoft предложит обновлённое приложение Outlook, в состав которого будут входит оба приложения.

К концу 2023 года новые персональные компьютеры под управлением Windows 11 будут поставляться с предустановленным приложением Outlook вместо «Почты» (Mail) и «Календаря» (Calendar). Приложения «Почта» и «Календарь» будут доступны для установки из магазина Microsoft Store вплоть до сентября 2024 года, после чего компания полностью прекратит поддержку этих программных продуктов. К этому моменту новый Outlook, совмещающий в себе функции календаря и Email-клиента, станет инструментом Windows для планирования событий и работы с электронной почтой по умолчанию.

Как пишет портал Windows Central, компания Microsoft фактически забросила стандартные приложения «Почта» и «Календарь». Они не получали каких-то значимых обновлений едва ли не с момента выхода Windows 11 на рынок в октябре 2021 года из-за низкой популярности среди пользователей.

Microsoft хочет воплотить функциональность календаря и почтового клиента в составе более унифицированного приложения. Новая версия приложения Outlook основана на одноименном почтовом веб-клиенте Microsoft, входящем в состав набора облачных бизнес-приложений Microsoft 365, доступ к которому компания предоставляет по подписке. Новый Email-клиент поддерживает работу с личными и бизнес-аккаунтами, а также позволяет принимать и отправлять почту с использованием сторонних сервисов, включая Gmail, Yahoo и других.

Новое приложение Outlook в настоящий момент находится на стадии Preview, то есть доступно для ознакомления только опытным пользователям и разработчикам. Получить к нему доступ можно запустив приложение «Почта» и активировав переключатель «Попробуйте новую версию Outlook» в верхнем правом углу окна. Кроме того, почтовый клиент можно загрузить из Microsoft Store вручную.