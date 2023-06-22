Microsoft планирует создать квантовый суперкомпьютер в течение 10 лет

Microsoft активно инвестирует в такие проекты генеративного искусственного интеллекта, как Copilot, Bing Chat и др. Однако компания также работает над квантовыми вычислениями, которые могут произвести революцию в целом ряде областей, включая химию, медицину, транспорт, искусственный интеллект и прочее, сообщает Itnews.pro.

В новом сообщении в блоге компания Microsoft изложила дорожную карту создания квантового компьютера. Microsoft утверждает, что она достигла первого из этих этапов — создание и контроль квазичастиц, называемых майоранами. Microsoft утверждает, что это первый шаг в создании аппаратно защищенных квантовых битов (кубитов), строительных блоков квантовых компьютеров.

Компания заявила: "Благодаря этому достижению мы приблизились к созданию нового аппаратно защищенного кубита. С его помощью мы сможем создавать надежные логические кубиты вплоть до уровня Resilient Level, а затем масштабировать их дальше".

Создать квантовый компьютер, способный выдавать точные результаты, непросто, поскольку кубиты чувствительны к крошечным воздействиям из внешнего мира. В Microsoft сообщили, что они придумали новую метрику под названием надежные квантовые операции в секунду (rQOPS):

"Она учитывает производительность всей системы, а не только производительность кубитов, поэтому может гарантировать, что алгоритм будет работать правильно. Наша промышленность еще не перешла от эры NISQ, поэтому сегодняшние квантовые компьютеры находятся на первом уровне, rQOPS Zero. Первому квантовому суперкомпьютеру потребуется не менее 1 миллиона rQOPS, а для решения важных задач в области химии и материаловедения он будет масштабироваться до более чем 1 миллиарда".

Вице-президент Microsoft по передовым квантовым разработкам Криста Своре заявила, что в течение 10 лет будет достигнута последняя часть дорожной карты квантовых вычислений компании, которая заключается в создании квантового суперкомпьютера.