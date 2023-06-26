В Минске прошел городской пикник VULITSA EZHA

В эти выходные в Ботаническом саду было действительно жарко. И дело не только в погоде. Здесь проходил городской пикник VULITSA EZHA. Отдых под открытым небом, качественная музыка и вкусная еда – и это еще не все! Очередь за билетами собралась внушительная.

Именно здесь можно попробовать необычный стритфуд. Найти еду можно на любой вкус: от знаменитых чешских трдельников до классического японского рамэна. Все гости фестиваля смогли за одни выходные познакомиться с гастрономическими трендами, различными мировыми кухнями и приобрести необычные блюда.

Фестиваль уже давно перестал быть только о еде. Проект о городе стал местом, где можно весело и с пользой провести время. 24 и 25 июня программа была действительно насыщенной: маркеты, где представлены белорусские дизайнеры; живая музыка; тематические лектории; барбершоп; мастер-классы.

В нынешнем году Vulitsa Ezha будет удивила новыми решениями. На фестивале появилась Киносцена. Впервые на пикнике показаны легендарные выступления, концерты и live-шоу всемирно известных исполнителей на большом экране. Вторая новинка сезона – это Secret Vinyl Place. В этой локации собрались меломаны, которые знают толк в пластинках и помнят даже даты выхода известных треков, записанных на винил.

Формат городского пикника однозначно по душе многим белорусам. Именно поэтому городской пикник проходит три раза в год. Ближайшие мероприятия, по словам организаторов, планируются в июле и сентябре.