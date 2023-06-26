AGON by AOC представляет 27-дюймовый игровой OLED-монитор

AGON by AOC представляет AG276QZD — новейшее дополнение к серии AGON PRO. Этот современный 26.5" (67.3 см) игровой монитор оснащен OLED-матрицей, которая обеспечивает четкое разрешение QHD (2560x1440) при потрясающей частоте обновления кадров 240 Гц и молниеносном времени отклика 0,03 мс GtG. AG276QZD демонстрирует потрясающий показатель контрастности благодаря OLED-подсветке, обеспечивающей идеальный уровень черного и широкий цветовой охват (10-битная глубина цвета и 98,5 DCI-P3). Это делает монитор отличным выбором для геймеров, которые ценят как высокое качество изображения, так и исключительную производительность. Благодаря своему стильному дизайну с асимметричными декоративными элементами и двухтоновой отделке (черный/космический серый), AG276QZD не просто привлекает внимание, но и является обладателем награды Red Dot Design Award 2022.

Современная технология OLED с поддержкой HDR10

AGON PRO AG276QZD использует передовую технологию подсветки OLED, обеспечивающую беспрецедентный коэффициент контрастности по сравнению с обычными ЖК-мониторами, а также реалистичные цвета с идеальным черным цветом и широкими углами обзора. Благодаря быстрому времени отклика (0,03 мс GtG) и меньшей задержке ввода, а также поддержке технологии Adaptive-Sync и совместимости с G-Sync, монитор обеспечивает более плавный игровой процесс и делает значимым каждый момент в соревновательных игровых сценариях.

Благодаря поддержке HDR10 монитор AG276QZD обеспечивает потрясающее качество изображения и исключительную точность цветопередачи, обеспечивая захватывающий игровой процесс, как в динамичных соревновательных многопользовательских шутерах, MOBA или экшенах, так и в сюжетных однопользовательских играх. Широкий цветовой охват обеспечивает яркие и реалистичные цвета, оживляя каждый кадр на экране, что позволяет использовать монитор как для просмотра видеоконтента, так и для его создания.

Элегантный современный дизайн и широкие возможности персонализации RGB

В 6-м поколении мониторов AGON новый AG276QZD отличается изысканным черным анодированным покрытием передней части корпуса и серого металлического основания подставки. Его конструкция, рассчитанная на киберспортивные мероприятия, дополнена такими удобными функциями, как механизм крепления для быстрой установки и удобная ручка, которая идеально подходит для переноски игрового монитора AG276QZD на LAN-вечеринки и турниры. Замок Kensington также обеспечивает безопасность монитора на подобных мероприятиях. Благодаря небольшому размеру основания подставки на столе остается больше места для мыши и клавиатуры, которые можно подключить через встроенный 2-портовый концентратор USB 3.2. Резиновый зажим для укладки проводов помогает пользователям поддерживать порядок. Эргономичные функции подставки, такие как регулировка высоты (130 мм), портретная ориентация и регулировка наклона, обеспечивают комфорт в процессе использования.

Кроме того, для геймеров, предпочитающих сочетать монитор со своей яркой игровой периферией, в AG276QZD предусмотрены настройки подсветки Light FX RGB, которые позволяют создавать идеальную атмосферу для своих игровых сессий. Light FX можно синхронизировать с выбранными периферийными устройствами AOC GAMING и AGON (игровые клавиатуры, игровые мыши, коврики для мыши и гарнитуры) с помощью простого в использовании программного обеспечения AOC G-Menu.

AGON PRO AG276QZD поступит в продажу с июня 2023 года.