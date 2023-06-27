В Telegram появятся Stories

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере скоро появится новая функция — Stories.

«В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов функций, которые мы получаем, связаны с ними. Изначально мы были против этого, так как Stories уже везде. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы», - рассказал Дуров.

По его словам, Stories будут в стиле Telegram:

- Конфиденциальность. Вы сможете определить, кто может видеть каждую из ваших историй с точностью до мельчайших деталей: все, только ваши контакты (с исключениями), несколько выбранных контактов или список близких друзей.

- Компактный интерфейс. Истории будут помещены в расширяемый раздел в верхней части списка чатов.

- Гибкость. Истории, опубликованные любым контактом, будет легко скрыть, переместив их в список «Скрытые» в разделе «Контакты», а не на главном экране.

- Подписи. Помимо использования десятков инструментов для редактирования фотографий и видео, вы сможете добавлять подписи к своим историям, чтобы отмечать других людей.

- Поддержка двойной камеры. Будет добавлена возможность публиковать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами

- Вы сможете выбрать срок действия истории — через 6, 12, 24 или 48 часов — или постоянно отображать истории на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой из них.

Вы сможете не только просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но и узнаете больше информации о пользователях, с которыми общаетесь в группах или в комментариях к каналу.

«Истории» находятся на последнем этапе тестирования и станут доступны в начале июля.