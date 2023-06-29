Яндекс Музыка запустила бесконечный поток музыки «Лето»

Команда Яндекс Музыки запустила Мою волну «Лето» – бесконечный поток летней музыки, который способен превратить даже рутинные дела в интересный музыкальный опыт.

Моя волна «Лето» появилась в результате объединения человеческой экспертизы, где редакция Яндекс Музыки определила, что такое летнее настроение в музыке, и работы системы персональных рекомендаций, которая анализирует, какие треки нравятся слушателю и формирует индивидуальный музыкальный поток.

Для запуска Моей волны «Лето» эксперты из редакции Яндекс Музыки определили общую концепцию летней музыки. Они проанализировали особенности в звучании треков, которые пользователи Яндекс Музыки слушают летом, летних хитов прошлых годов и новинок этого сезона, а также треков, которые ставят летом популярные радиостанции.

На основе этих данных сработала система персональных рекомендаций, которая проанализировала показатели аудио каждого трека – жанры, мотивы, темпы и др., и выбрала, какие треки из каталога Яндекс Музыки можно считать летними.

В результате системой персональных рекомендаций было отобрано более 3,5 миллионов летних треков, которые Моя волна подбирает индивидуально для каждого пользователям в зависимости от его настроения и музыкальных предпочтений. Благодаря ей, классная музыка и летнее настроение будут сопровождать подписчиков Яндекс Плюса везде – будь то офис, поездка на дачу или дни под зонтиком на пляже.

По случаю выхода Моей волны “Лето” Яндекс Музыка обновила логотип внутри приложения, добавив в него фирменный знак в виде розового надувного фламинго. Обновление уже появилось на устройствах с операционной системой iOS и в скором времени появится на Android.

Включить летнюю Мою волну можно на сайте и в приложении Яндекс Музыки – для этого нужно запустить Мою волну с главного экрана и в настройках выбрать «Лето», или сказать «летняя Моя волна» Яндекс Станции. Слушать Яндекс Музыку можно по подписке Яндекс Плюс.