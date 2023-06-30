Компания МТС стала победителем премии «Номер один»

МТС стал победителем ежегодной премии «Номер один» в номинации «Сеть салонов связи №1». Тысячи брендов претендовали на звание «номер один», среди номинантов были представители банковской, медицинской, телекоммуникационной и других сфер. Победителей определяли на основе выбора экспертов и масштабного онлайн-голосования, в котором приняли участие десятки тысяч потребителей.

Народное голосование проводилось онлайн на сайте Mytop.by и основывалось на личных предпочтениях и потребительском опыте. Компаниям с наивысшим рейтингом внутри каждой номинации присваивалось звание победителя.

Кроме того, в голосовании учитывались оценка оргкомитета и мнение жюри, в которое входят представители бизнеса и СМИ, специалисты разных сфер экономики, признанные профессионалы и эксперты.

Премия «Номер один» — награда, которая присуждается наиболее влиятельным компаниям за их исключительный вклад в развитие разных отраслей по результатам комплексного исследования. Конкурс проводится ежегодно с 2017 года. Его ключевая цель — поощрение лучших товаров и услуг и их продвижение на широкую аудиторию.