Samsung анонсировала план по массовому производству 2-нанометровых процессов

Samsung анонсировала развернутый план по массовому производству 2-нанометровых процессов и рассказала об уровнях их производительности.

Компания планирует начать массовый выпуск чипов для мобильных устройств в 2025 году, в 2026 году расширит его до разработок для высокопроизводительных вычислительных машин, а в 2027 году — для применения в автомобилестроении. Разработки на базе 2-нанометрового техпроцесса Samsung (SF2) в сравнении с чипами предшествующего 3-нанометрового техпроцесса (SF3) продемонстрировали увеличение производительности на 12%, повышение энергоэффективности на 25% и уменьшение площади на 5%.

Массовое производство SF1.4 запустится в 2027 году, как и планировалось ранее. С 2025 года Samsung начнет производить 8-дюймовые силовые полупроводники на основе нитрида галлия (GaN), которые будут использоваться в потребительских устройствах, центрах обработки данных и автомобильных системах.

Работа в диапазоне 6G будет поддержана радиочастотной технологией на базе 5-нанометрового техпроцесса, которая станет доступна в первой половине 2025 года. Чипы с обновленным техпроцессом на 40% энергоэффективнее и на 50% меньше по площади, чем микросхемы, выполненные по предыдущему 14-нанометровому техпроцессу.

Кроме того, компания выпустит 8-нанометровые и 14-нанометровые радиочастотные чипы для автомобильных систем в дополнение к чипам для мобильных устройств, которые уже запущены в массовое производство.