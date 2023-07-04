Новая соцсеть от Meta будет запущена 6 июля

Новое приложение под названием Threads от Meta будет запущено 6 июля. Threads — это сервис для микроблогов, в котором пользователи могут следить и общаться напрямую со своими любимыми авторами и друзьями, делиться постами, выбирать степень конфиденциальности, ставить лайки. Создавать заново свое сообщество в новой социальной сети не нужно, Threads автоматически переносит всех подписчиков и подписки из Instagram.

Запуск приложения на июль пришелся как нельзя кстати, учитывая недавние ограничения для пользователей Twitter, у которых есть теперь возможность опробовать альтернативу. В мае Twitter объявил, что ограничивает количество твитов, которые может прочитать неверифицированный аккаунт в день, до 600, в то время как верифицированные аккаунты могут читать до 6 000. Компания заявила, что этот шаг был предпринят для "борьбы с экстремальным уровнем сбора данных [и] манипулирования системой". Однако многие пользователи жаловались, что в результате введения ограничения они оказались заблокированными в своих лентах.

Поэтому пользователи Twitter наверняка ждут выхода приложения-конкурента. Ранее компания Meta также сообщала, что Threads будет децентрализованным сервисом, совместимым с Mastodon, но пока неясно, так ли это будет на момент запуска.