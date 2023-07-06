Запущен аналог Twitter от Meta — соцсеть Threads

Новая социальная сеть от компании Meta под названием Threads стала доступна в Google Play и App Store.

Threads — это сервис для микроблогов, в котором пользователи могут следить и общаться напрямую со своими любимыми авторами и друзьями, делиться постами, выбирать степень конфиденциальности, ставить лайки. Создавать заново свое сообщество в новой социальной сети не нужно, Threads автоматически переносит всех подписчиков и подписки из Instagram.

Запуск приложения на июль пришелся как нельзя кстати, учитывая недавние ограничения для пользователей Twitter, у которых есть теперь возможность опробовать альтернативу. В мае Twitter объявил, что ограничивает количество твитов, которые может прочитать неверифицированный аккаунт в день, до 600, в то время как верифицированные аккаунты могут читать до 6 000.