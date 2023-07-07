Samsung объявила о глобальном запуске модели монитора Odyssey OLED G9

Компания Samsung Electronics объявила о глобальном запуске модели Odyssey OLED G9, расширив линейку Odyssey OLED и предоставив еще больший выбор игровых мониторов. Теперь пользователям доступны три игровых монитора Samsung Odyssey OLED: два 49-дюймовых Odyssey OLED G9 с соотношением сторон 32:9 и 34-дюймовый Odyssey OLED G8 с соотношением сторон 21:9.

Самосветящиеся органические светодиоды обеспечивают все три игровых монитора Odyssey OLED насыщенной цветопередачей и высокой контрастностью. Время отклика — 0,03 мс (GtG). 

Платформы Smart Hub и Gaming Hub удобны для тех, кто постоянно пользуется стриминговыми сервисами и облачным геймингом.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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