Приложение Instagram Threads набрало 100 миллионов пользователей всего за пять дней

Приложение Instagram Threads достигло отметки в 100 миллионов регистраций всего за пять дней. Марк Цукерберг отметил в первый день, что приложение привлекло 2 миллиона регистраций за два часа, 5 миллионов регистраций за четыре часа и 10 миллионов зарегистрированных пользователей за семь часов. На следующее утро генеральный директор Meta отметил, что более 30 миллионов человек зарегистировались, чтобы попробовать новое приложение.

До сих пор бот OpenAI ChatGPT отличался тем, что был одним из самых быстрорастущих потребительских продуктов, достигая 10 миллионов пользователей в день за 40 дней и 100 миллионов пользователей в месяц почти за два месяца. Учитывая, что это первый месяц для Threads, он уже преодолел отметку в 100 миллионов активных пользователей в месяц.

В то время как многие люди пробуют новую текстовую социальную платформу Meta, некоторые функции отсутствуют. Примечательно, что приложение не поддерживает ActivityPub — протокол, используемый для публикаций в децентрализованных сетях. Хотя Meta заявила, что работает над этим, до тех пор, пока интеграция не будет развернута, приложение на самом деле не будет частью Fediverse .