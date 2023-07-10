Годовой доход от публичных облачных сервисов достиг 500 млрд долларов

Исследовательская компания IDC опубликовала на прошлой неделе отчет, согласно которому мировой доход от публичных облачных сервисов в 2022 году превысил 500 миллиардов долларов.

Фактическая цифра составила 545,8 млрд долларов, что на 22,9% больше, чем в 2021 году, при этом выручка от основных Cloud-платформ увеличилась на 28,8%.

Эти расходы на облачные сервисы, по мнению IDC, отражают растущую зависимость организаций от услуг по работе с данными и искусственным интеллектом, распределенных вычислений и фреймворков приложений. Самой крупной областью расходов в 2022 году стали SaaS-приложения, доход от которых составил 246,3 млрд долларов, за ними следует IaaS — 115,5 млрд долларов, далее идут платформы PaaS и SaaS–SIS, которые принесли доход в 92,6 млрд и 91,4 млрд долларов.

В своем отчете, вице-президент IDC по исследованиям Дэйв Маккарти сообщил, что "затраты на облачные сервисы открывают новую волну миграции для корпоративных приложений, которые ранее оставались локальными, и создают основу для нового программного обеспечения с ИИ, которое можно быстро развернуть в масштабе. В обоих случаях эти инвестиции приводят к возможностям роста рынка".

Данные IDC также свидетельствуют о продолжающейся консолидации на рынке публичных облачных сервисов. Хотя на пять крупнейших поставщиков услуг публичного облака приходится менее половины рынка, их доходы росли быстрее, чем рынок в целом, — на 27,3% в прошлом году.

По данным IDC, Microsoft является крупнейшим в мире поставщиком публичных облачных услуг, на долю которого приходится 16,8% всего рынка, за ним следует AWS с долей 13,5%, а Salesforce, Google и Oracle замыкают пятерку лидеров.

По мнению исследователей IDC, одной из главных движущих сил новых расходов на публичные облачные сервисы станет генеративный ИИ. Возможности ИИ, вероятно, станут главным вопросом для большинства организаций в ближайшем будущем.