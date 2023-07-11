МТС представил новый SMS-сервис для коммуникации бизнеса с клиентами

МТС предлагает корпоративным клиентам воспользоваться возможностями нового SMS-сервиса «МТС Опрос». Он позволяет компаниям проводить маркетинговые исследования в форме интерактивного опроса: получать информацию о потребностях и лояльности клиентов, измерять уровень узнаваемости бренда, анализировать качество собственных продуктов и услуг, а также проводить HR-опросы своих сотрудников.

Чтобы воспользоваться сервисом «МТС Опрос» корпоративным клиентам необходимо авторизоваться на портале opros.mts.by. Далее компании в личном кабинете могут просматривать и редактировать заявки на проведение опроса или анкетирования. Там же формируются и результаты исследования — в виде наглядных таблиц и диаграмм.

Пользоваться сервисом «МТС Опрос» могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. После отправки SMS-приглашения, получатель может перейти по ссылке на web-ресурс и последовательно ответить на вопросы опроса или анкеты. SMS-рассылка поступает с альфа-номера — буквенного номера с названием компании. Таким образом пользователь может видеть название организации, от которой пришла SMS.

Рассылку SMS-приглашений можно осуществлять по списку пользователей, имеющемуся у клиента, и тогда отправка SMS происходит в сети всех мобильных операторов Беларуси, либо можно заказать подбор целевой аудитории среди абонентов МТС.

Сервис «МТС Опрос» может быть полезен банкам, кредитным организациям, магазинам, гипермаркетам, торговым сетям, медицинским учреждениям, страховым компаниям, салонам красоты, ресторанам и др.

Стоимость сервиса зависит от количества отправленных SMS-приглашений и заполненных пользователями ответов. Для удобства созданы пакеты SMS, а в статистике учитываются только полностью заполненные опросы или анкеты.

Подробнее о возможностях сервиса «МТС Опрос» смотрите здесь.