Национальный аэропорт Минск запустил чат-бота в Telegram

Национальный аэропорт Минск запустил виртуального помощника для пассажиров в Telegram, сообщается в официальном канале аэропорта в мессенджере.

Чат-бот @airport_minsk_bot поможет пассажирам оперативно уточнять информацию по самым востребованным темам без обращения в справочную службу аэропорта. После приветственного сообщения и нажатия кнопки START можно начать диалог с ботом. Он предлагает пользователям шесть тем для общения: Информация о рейсах, Багаж, Стол находок, Как добраться, Пассажирам, Услуги аэропорта.



В раскрывающихся меню пользователь может уточнить запрос, получив в ответ ссылку с необходимой информацией. Процесс поиска информации с помощью бота занимает несколько секунд. Сервис может обрабатывать неограниченное количество запросов одновременно и круглосуточно.