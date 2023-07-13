Известная некоммерческая ассоциация Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) приняла новый стандарт беспроводной связи на основе оптической передачи информации. Публикацию стандарта приветствовали производители, уже пытающиеся внедрить системы Li-Fi, поскольку это должно ускорить повсеместное принятие и распространение новой технологии передачи данных.

Идея использования света вместо радиоволн давно продвигается сторонниками Li-Fi, включая pureLiFi, Fraunhofer HHI и Light Communications 802.11bb Task Group. Утверждается, что технология обеспечит быстрые, более надёжные и безопасные соединения в сравнении с самыми современными технологиями, включая Wi-Fi и 5G. Ожидается, что с принятием нового стандарта будет обеспечено взаимодействие таких систем с альтернативами на базе Wi-Fi.

Как утверждают эксперты, принятие стандарта не приведёт к исчезновению Wi-Fi, 5G и даже проводных сетей — технологии на основе проводной и радиосвязи по-прежнему имеют некоторые важные преимущества перед оптической. Например, данные могут передаваться на намного большее расстояние и даже через непрозрачные объекты. Впрочем, некоторые из этих достоинств одновременно являются и недостатками радиосвязи.

Преимуществами Li-Fi является не только скорость до 224 Гбайт/с, но и работа в оптическом спектре, что обеспечивает надёжность, низкое время задержки и невозможность перехвата при некоторых условиях. Например, имеет значение тот факт, свет Li-Fi не проникает за пределы стен в отличие от сигнала Wi-Fi, поэтому сигнал практически невозможно перехватить, поскольку он не распространяется за пределы помещения.

После публикации стандарта IEEE 802.11bb, производители могут быть более уверены в будущем технологии и шире внедрять её там, где это позволяют условия. Например, компания pureLiFi, ставшая одним из локомотивов внедрения технологии, уже подготовила модуль Light Antenna ONE для интеграции в подключенные устройства. Элемент размером всего 14,5 мм уже предлагается OEM-производителям для оценки и тестирования.

Эксперты ожидают, что в скором времени появится широкий спектр устройств с поддержкой Li-Fi — ещё до выставки Mobile World Congress в феврале следующего года.