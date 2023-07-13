МТС расширил географию технологии RAN Sharing

МТС улучшил качество связи более чем в 700 населенных пунктах и садовых товариществах с помощью включения дополнительных базовых станций по технологии RAN Sharing. Всего с начала запуска технологии ее преимущества смогли оценить более 100 тысяч жителей, проживающих на территории площадью более 3000 кв. км.

Внедрение технологии RAN Sharing в сети МТС началось в декабре 2022 года. После завершения второго этапа ее развития было включено 155 дополнительных базовых станций, расположенных на территории всех областей страны, включая автомагистрали и пригородные железнодорожные станции:

Минская область: Михалово, Городище, Еськовичи, Головачи, Калинино, Малиновщина, Рябиновка, Заглинное, Волковщина, Зайцы, Мозоли, Працевичи, Толкачевщина, Анетово, Беларучи, Белая Лужа, Безодница, Блонь, Бояры, Булынки, Бузуны, Центральный, Декшняны, Дубовый Лес, Энергетиков, Орловщина, Голоцк, Городище, Гребенка, Хатежино, Кисели, Клыповщина, Крыжовка, Королев Стан, Лапоровичи, Пуховичи и др.

Гродненская область: Большое Можейково, Чернуха, Малое Можейково, Петры, Подъятлы, Лихачи, Загораны, Бенякони, Пограничный, Гожа, Ковали, Козловщина, Соколы, Микелевщина, Топилишки, Желудок и др.

Могилевская область: Голынка, Досова Селиба, Евдокимовичи, Гродзянка, Красная Буда, Красный Луч, Литовск, Лубнище, Ручей, Вязье, Сосновая, Утро, Вейно, Восход, Завережье и др.

Гомельская область: Зябровка, Борец, Цагельня, Большевик, Контакузовка, Копань, Митьки, Нагорные, Озерщина, Поколюбичи, Скиток, Старые Дятловичи, ж/д станция Данилов Мост и др.

Витебская область: Большая Выдрея, Копысь, Тетерки, Улла, Видзы и др.

Брестская область: Новая Мышь, Черни, Язвинки, Майск, Мухавец, Домашицы и др.

Технология RAN Sharing позволяет увеличить емкость сети без строительства новых базовых станций — соответственно, в сжатые сроки и с минимальными затратами. В основе — совместное использование существующей инфраструктуры сети радиодоступа разными мобильными операторами. Тем самым можно повысить качество связи для абонентов всего за нескольких месяцев.

Базовые станции по технологии RAN Sharing действуют в диапазоне 900 МГц. Такой сигнал покрывает большую территорию и лучше преодолевает сложный ландшафт, такие, как лес, жилая застройка и пр.

Всего с момента начала внедрения технологии RAN Sharing емкость и качество сети МТС улучшилось более чем в тысяче населенных пунктах Беларуси, в которых проживает более 100 тыс. человек. Преимущество высокой скорости доступа в интернет и качественной голосовой связи уже смогли оценить абоненты МТС, проживающие на территории площадью более 3000 кв. км.

Реализацию следующего этапа по расширению географии использования технологии RAN Sharing компания МТС планирует осуществить весной 2024 года.