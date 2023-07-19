Telegram разместил новый выпуск облигаций. Основатель компании Павел Дуров купил четверть новых облигаций Telegram, вложив деньги в рост мессенджера, вместо покупки дома или самолета.

Telegram Group — владелец мессенджера Telegram — на этой неделе провел новое размещение облигаций объемом $270 млн, сообщил в своем телеграм-канале основатель Telegram Павел Дуров. Сам Дуров выкупил около четверти нового выпуска облигаций компании, то есть купил бумаг почти на $70 млн.

Компания разместила новые долговые бумаги, чтобы финансировать дальнейший рост Telegram до тех пор, пока она не достигнет безубыточности, говорится в сообщении. В размещении новых облигаций участвовали известные фонды «с безупречной репутацией», сообщил основатель Telegram.

По словам Дурова, он инвестировал «десятки миллионов» в рост компании в дополнение к сотням миллионов, которые были вложены за последние 10 лет на поддержание работоспособности Telegram. «Некоторые люди предлагали мне вместо этого купить дом или самолет. Но я предпочитаю оставаться сосредоточенным на своей работе, не «владея» ничем (ну, кроме Telegram, немного биткоинов и Toncoin)», — рассказал Дуров.

По словам владельца мессенджера, каждый день в Telegram регистрируется более 2,5 млн новых пользователей. Ранее в этом году количество активных пользователей в месяц превысило 800 млн человек. В прошлом году компания запустила монетизацию. Telegram предложил дополнительные платные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Доступ обычных пользователей ко всем существующим сервисам Telegram остался бесплатным.