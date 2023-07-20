Маск заявил, что Tesla потратит более миллиарда долларов на суперкомпьютер Dojo

Tesla не жалеет средств, чтобы стать игроком в области суперкомпьютеров. Илон Маск заявил, что автопроизводитель планирует инвестировать более 1 миллиарда долларов в свой так называемый Project Dojo к концу 2024 года.

Главный исполнительный директор сообщил инвесторам в среду, что собственный суперкомпьютер разрабатывается для обработки огромных объемов данных, необходимых для создания программного обеспечения для автономного вождения. Такие крупные расходы, похоже, напугали инвесторов. Закари Киркхорн, финансовый директор Tesla, быстро пояснил, что инвестиции соответствуют ранее заявленному прогнозу расходов на три года.

Маск сказал, что Tesla имеет в своем распоряжении «ошеломляющее количество» видео благодаря тому, что ее клиенты используют систему помощи водителю под названием Autopilot и связанную с ней функцию Full Self-Driving, которая собрала большое количество данных.