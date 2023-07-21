Компания Vivo представила смартфона Y27

Компания Vivo представила недорогой смартфона Y27. В Индии за новинку просят 185 долларов, а в Малайзии цена и вовсе составляет 155 долларов.

За эти деньги смартфон не предлагает ничего сверхъестественного, но, к примеру, может похвастаться 44-ваттной зарядкой, что для этого сегмента очень хорошо. Аккумулятор тут имеет ёмкость 5000 мА•ч.

Неплохо выглядят и 128 ГБ флеш-памяти, а оперативной памяти тут имеется 6 ГБ. Сердцем служит SoC Helio G85, которые всё никак не закончатся на складах производителей. Из остального можно отметить 50-мегапиксельную основную камеру и экран IPS диагональю 6,64 дюйма с разрешением Full HD+ и без повышенной кадровой частоты.