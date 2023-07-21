В Telegram появились Stories

Анонсированный Павлом Дуровым новый формат появился в Telegram вчера. Однако оценить его могут пока не все пользователи популярного мессенджера.

Обновление с новой функцией доступно после обновления приложения в AppStore и Google Play. в этом месяце только для обладателей премиум-подписки.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о внедрении нового формата для месседжера в конце прошлого месяца. Пользователи смогут самостоятельно определять, кому показывать истории, скрывать или, напротив, находить их быстро и выбирать срок действия — 6, 12, 24 или 48 часов.