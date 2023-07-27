Представлены планшеты ​​серии Samsung Galaxy Tab S9

Компания Samsung совершенствует свою серию планшетов Galaxy Tab в течение многих лет, и вчера были представлены три новых модели серии Galaxy Tab S9.

Galaxy Tab S9 Ultra

На первый взгляд может показаться, что Galaxy Tab S9 Ultra не сильно отличается от своего предшественника, но Samsung удалось внести несколько примечательных обновлений. Все три модели Galaxy Tab S9 теперь защищены от пыли и воды по стандарту IP68, что делает их первыми массовыми планшетами Samsung (есть также прочная линейка Tab Active), имеющими такой уровень защиты от проникновения влаги.

Galaxy Tab S9 Ultra оснащен большим 14,6-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1848 x 2960 пикселей и переменной частотой обновления 120 Гц. Новинкой здесь является Samsung Vision Booster, который также присутствует на устройствах Galaxy S23 и улучшает видимость дисплея и цвета в условиях очень яркого освещения. Вырез по-прежнему присутствует и вмещает пару 12-мегапиксельных фронтальных камер — обычный широкий и сверхширокий модуль. Четыре динамика с настройкой AKG теперь на 20% больше.

Серия Galaxy Tab S9 оснащена флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Tab S9 Ultra можно выбрать с 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ или 1 ТБ памяти. Каждое устройство Tab S9 поддерживает Wi-Fi, 5G и карту microSD.

Серия Tab S9 работает на Android 13 с Samsung One UI 5.1. Устройства серии Tab S9 также получают некоторые эксклюзивные приложения и функции, такие как GoodNotes — одно из самых популярных приложений для iPad для создания заметок, которое, наконец, перейдет на Android и будет доступно исключительно на поддерживаемых устройствах Samsung Galaxy Tab. Tab S9 Ultra также может похвастаться батареей емкостью 11 200 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт, но вам придется использовать собственный блок питания, так как он не входит в комплект.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra выпускается в бежевом и графитовом цветах по цене от 1199 долларов. Предварительные заказы уже открыты, а продажи должны начаться 11 августа.

Galaxy Tab S9 and Tab S9+

В отличие от прошлогоднего Galaxy Tab S8, у которого был ЖК-дисплей, в этот раз Samsung оснастила Tab S9 Dynamic AMOLED 2X. Tab S9 может похвастаться диагональю 11 дюймов с адаптивной частотой обновления 120 Гц, одинарной 12-мегапиксельной фронтальной камерой и сканером отпечатков пальцев UD.

Tab S9+ имеет диагональ 12,4 дюйма и ту же частоту обновления, а также двойную заднюю камеру на 13 Мп + 8 Мп, как и на Tab S9 Ultra. Samsung Vision Booster также присутствует на моделях Tab S9 и S9+.

Tab S9 и Tab S9+ также оснащены чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, но Tab S9 можно выбрать только с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти, в то время как Plus получает 12 ГБ ОЗУ в стандартной комплектации и конфигурируется с 256/512 ГБ памяти.

Еще одно отличие заключается в аккумуляторе: Tab S9 оснащен аккумулятором емкостью 8400 мАч, а Tab S9+ — 10900 мАч. Оба планшета поддерживают быструю зарядку мощностью до 45 Вт. Все модели Tab S9 имеют One UI 5.1 на базе Android 13 и поставляются в комплекте со стилусами S Pen.

Samsung Galaxy Tab S9 стоит от 799 долларов, а Tab S9 + — от 999 долларов. Предварительные заказы в мире уже начались, а продажи стартуют 11 августа.