В Беларуси показали национальный кроссовер BelGee X50

Сегодня в официальном Telegram-канале СЗАО «БЕЛДЖИ» (белорусский завод, производящий авто Geely для Беларуси и России) появился короткий видеоролик, демонстрирующий первый национальный кроссовер – BelGee X50.

По мере локализации в нем может появляться все больше белорусских компонентов: благодаря покупке лицензии на Coolray, «БелДжи» имеет возможность не только глубже локализовать модель, но и создавать на ее базе новые версии.

Надо сказать, что это не первая лицензионная копия Coolray – аналог с 2020 года производится в Малайзии под названием Proton X50. Geely Coolray оснащается трехцилиндровым 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с., работающим в связке с 7-ступенчатым «роботом». Привод — исключительно передний, а цена стартует с отметки 25 545 долларов. BelGee X50 может оказаться чуть доступнее.