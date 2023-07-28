AGON by AOC увеличивает спонсорскую поддержку киберспортивной организации FURIA Esports

AGON by AOC объявляет о расширении спонсорской поддержки киберспортивной организации FURIA Esports. Это сотрудничество, начавшееся на локальном уровне в Сан-Паулу с момента образования данной команды, выходит на международный уровень, отражая динамичное развитие и растущую популярность FURIA.

Основанная в 2017 году команда FURIA быстро стала мировой сенсацией на киберспортивной арене. Выйдя в полуфинал IEM Rio Major 2022, она превзошла все ожидания. Это лучший результат для киберспортивной организации на мейджоре на данный момент. Соревнуясь в Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League, League of Legends, Valorant, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, Super Smash Bros и в гонках, FURIA получила "Prêmio eSports Brasil" - крупнейшую награду в Латинской Америке - как лучшая киберспортивная организация в 2020 и 2021 годах. Имея впечатляющий состав из более чем 10 команд (включая полностью женский состав по CS:GO), в котором участвуют более 80 профессиональных спортсменов и который поддерживают более 215 преданных своему делу сотрудников, организация продолжает прокладывать новые пути к вершинам.

На сегодняшний день FURIA обладает пятью объектами: офисами игровых команд в Сан-Паулу (Бразилия), Лос-Анджелесе (Калифорния) и Бока-Ратоне (Флорида), тренировочным центром в Меллихе (Мальта) для команд FURIA, выступающих в Европе, а также магазином профессионального оборудования в Уинвуде (Флорида). Команды академии и самые современные тренинги помогают открывать новые таланты и воспитывать будущих звезд киберспорта. Подход организации к развитию талантов привел к беспрецедентным зрительским рекордам, собрав в 2022 году 8,2 млн зрителей со всего мира. Имея мощную аудиторию в интернете, особенно среди молодых и активных граждан, преимущественно в возрасте 25-35 лет, FURIA зарекомендовала себя как законодатель тенденций в области взаимодействия с фанатами киберспорта. Например, во время проведения Rio Major 2022 и IEM Rio 2023 FURIA организовала мероприятие "Casa FURIA" с участием 1000 человек, посвященное богатству бразильской культуры, в рамках которого каждый день проводились трансляции выступлений FURIA и различных музыкальных исполнителей.

В результате расширения спонсорского соглашения AGON by AOC теперь будет оснащать все команды и игроков FURIA на киберспортивных соревнованиях своими игровыми мониторами серий AGON и AGON PRO, а также современными периферийными устройствами AOC Gaming. Эти превосходные устройства обеспечивают молниеносное время отклика, высокую частоту обновления кадров и непревзойденную эргономику, создавая условия для исключительного игрового процесса и обеспечивая игрокам FURIA непревзойденные конкурентные преимущества. В свою очередь, их знания помогут инженерам AGON by AOC еще больше усовершенствовать оборудование.

Кроме того, бренд AGON by AOC будет широко представлен на мероприятиях и платформах FURIA по всему миру, а также будет украшать футболки киберспортивных команд FURIA.

Майра Фукасава де Альмейда (Mayra Fukasawa de Almeida), менеджер по развитию международного маркетинга компании AOC, объяснила мотивы этого спонсорства: "Наше первоначальное спонсорство на локальном уровне стало свидетельством нашей веры в потенциал FURIA, который приведет ее к процветанию в киберспортe. Мы рады возможности поддержать их продвижение на мировом уровне и уверены, что наши передовые игровые технологии сыграют важную роль в их дальнейшем успехе".

Хайме Падуа (Jaime Pádua), соучредитель и генеральный директор FURIA, также добавила: "Неизменная поддержка AGON by AOC сыграла важную роль в нашем продвижении. Новаторские технологии позволили нашим командам работать с максимальной эффективностью. Расширение спонсорской поддержки открывает путь к еще более светлому будущему для наших игроков и фанатов".