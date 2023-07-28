28 июля отмечается День системного администратора

День системного администратора (также известен как День сисадмина) — праздник, который отмечается в последнюю пятницу июля с целью выражения признательности сотрудникам, выполняющим обязанности системных администраторов. В американском варианте — «День благодарности системному администратору» (System Administrator Appreciation Day).

«Отцом» праздника является американский системный администратор с 20-летним стажем Тед Кекатос, увидевший журнальную рекламу Hewlett-Packard, в которой установившего новые принтеры системного администратора благодарные пользователи одаривают цветами и корзинками фруктов. Кекатос, недавно установивший несколько принтеров той же модели, решил создать специальный день, посвященный профессии системного администратора.

Первый такой день, устроенный Кекатосом, пришелся на пятницу 28 июля 2000 года. Это был просто пикник на природе на окраине Чикаго, в котором приняли участие члены небольшой софтверной компании. С тех пор праздник принято отмечать в последнюю пятницу июля.