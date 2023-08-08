Представлены новые ноутбуки Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro

Компания Honor официально представила свои новые ноутбуки — MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro. В них использован мощный 8-ядерный процессор Ryzen 7 7840HS.

Разрешение экранов в новинках – 1920 x 1200 пикселей. Также они имеют по 16 ГБ ОЗУ, объем SSD – 512 ГБ. Емкость аккумуляторной батареи составляет 60 Вт/ч, в комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 65 Вт. Время автономной работы – 13,5 ч у младшей модели и 11,8 ч – у старшей.

В двух моделях имеется по два слота M.2 для SSD. Ноутбуки оснащены сканерами отпечатков пальцев (интегрированы в клавишу включения). Также есть видеовыход HDMI и порт USB4.

Толщина и масса 14-дюймовой модели – 16,5 мм и 1,4 кг, 16-дюймовой – 17,9 мм и 1,75 кг. MagicBook X 14 Pro оценен в 580 долларов, цена Honor MagicBook X 16 Pro – 610 долларов.