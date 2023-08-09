Мировой рынок облаков за год вырос на $10 млрд

Компания Synergy Research Group обнародовала результаты исследования мирового рынка облачных платформ во II квартале 2023 года. Говорится, что расходы предприятий на услуги облачной инфраструктуры продолжают уверенно расти, чему способствует цифровая трансформация. При этом темпы роста несколько снизились.

Затраты на облачные ресурсы во II четверти 2023-го составили приблизительно $65 млрд. Это на $10 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Таким образом, зафиксирован третий квартал подряд, когда рынок облачных вычислений вырос на $10 млрд в годовом исчислении.

Отмечается, что показатель в $65 млрд соответствует прибавке на уровне 18 % по сравнению со II кварталом 2022 года. Для сравнения: в I четверти текущего года рост был зафиксирован на отметке 19 % (год к году), тогда как в последней четверти 2022-го этот показатель равнялся 20 %.

В отчёте отмечается, что на развитие мирового облачного рынка оказывают влияние макроэкономические факторы. Среди крупнейших облачных провайдеров Google и Microsoft продемонстрировали более высокие показатели роста в годовом исчислении. В результате их доли на мировом рынке во II квартале 2023-го составили 22 % и 11 % соответственно. В то же время лидер в лице Amazon (AWS) остался в пределах своего устоявшегося показателя в 32–34 %.

В общей сложности на тройку названных лидеров приходится 65 % мирового облачного рынка. Среди поставщиков облачных услуг второго уровня самые высокие темпы роста в годовом исчислении показали Oracle, Snowflake, MongoDB, VMware, Huawei и China Telecom.

Публичные услуги IaaS и PaaS по-прежнему составляют основную часть рынка: во II квартале они выросли на 19 %. Доминирование крупных облачных провайдеров более заметно в сегменте публичных облаков, где тройка лидеров контролирует 72 % рынка.