В России запускают операции с реальными цифровыми рублями

Банк России сообщил о скором запуске тестирования операций с реальными цифровыми рублями. В пилотном проекте примут участие 13 банков и ограниченный круг их клиентов.

Запуск тестирования запланирован на 15 августа 2023 года. На первом этапе Центробанк собирается отработать базовые операции: открытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы цифровых рублей между гражданами, простые автоплатежи, а также оплата покупок и услуг по QR-коду.

Расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России. Планируется, что до конца этого года список участников пилота будет расширен, как со стороны граждан, так и со стороны компаний.

В 2024 году году перечень операций пополнится сценарием оплаты по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами. Кроме этого, будут расширяться шаблоны простых автоплатежей.

Интересно, что Департамент транспорта Москвы уже объявил об участии в тестировании – цифровые рубли будут использовать для оплаты проезда в метро. Проект реализуется совместно с Банком России и ВТБ. На первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу.