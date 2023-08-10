В Google Docs и Google Drive появилась электронная подпись

Электронная подпись (eSignature) стала доступна в виде открытой бета-версии для подписчиков Google Workspace Individual. Для использования этой функции не требуется дополнительной регистрации. Электронная подпись будет доступна в Google Docs и Google Drive для индивидуальных и различных групповых учетных записей.

Новая функция предназначена в первую очередь для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, так как облегчает сбор и отслеживание цифровых подписей непосредственно в документе. Кроме того, она позволяет избежать ряд рутинных манипуляций с документами, включая распечатку и сканирование документов, получения ручной подписи и прочее.

Расширяя возможности опции "электронная подпись", компания Google также планирует в этом году добавить отчет об аудиторских проверках для отслеживания подписей в Google Docs, возможность запрашивать подпись от нескольких пользователей и отправлять документы людям, не входящим в экосистему Google Workspace, и, наконец, возможность получения электронной подписи в pdf-файле документа.

В течение следующих 15 дней Google предоставит отдельным пользователям Workspace бесплатный доступ к новой функции. Различные группы пользователей смогут принять участие в бета-тестировании электронной подписи, при условии, что они своевременно подадут заявку через администратора Workspace.