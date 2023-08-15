Xiaomi представила новинки

Компания Xiaomi вчера представила в Китае новые гаджеты. Это складной смартфона Mix Fold 3, планшет Pad 6 Max, смарт-браслет Smart Band 8 Pro и робота-собака CyberDog 2 и смартфон Redmi K60 Ultra.

Redmi K60 Ultra

Новый смартфон оснащен 6,67-дюймовым P-OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2712 × 1220 пикселей, плотностью пикселей 446 PPI, охватом цветового пространства DCI-P3 и частотой ШИМ подсветки в 2880 Гц. Экран обладает частотой обновления 144 Гц и частотой обновления сенсорного слоя 480 Гц.

В основе Redmi K60 Ultra используется процессор MediaTek Dimensity 9200+. От оригинального Dimensity 9200 он отличается повышенными тактовыми частотами всех ядер. Главное ядро Arm Cortex-X3 разогнано с 3,05 до 3,35 ГГц, три производительных Cortex-A715 — с 2,85 до 3,0 ГГц, а четыре экономичных Cortex-A510 — с 1,8 до 2,0 ГГц.

В основной блок камер новинки входят 50-мегапиксельный датчик Sony IMX800 размером 1/1,49 дюйма с поддержкой технологии Fusion Megapixel, объединяющей 4 пикселя в один размером 2 мкм. Сенсор также наделён системой оптической стабилизации. В компанию к нему выделены 8-Мп датчик для широкоформатной съёмки и 2-Мп сенсор для макросъёмки. Размер фронтальной камеры составляет 20 Мп. В её основе используется сенсор Sony IMX596.

Смартфон получил батарею на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Производитель заявляет для неё долгое время службы. После 1000 циклов зарядки её ёмкость сохраняется выше 80 %. Толщина устройства составляет 8,49 мм, а вес равен 204 граммам.

Устройство получило поддержку беспроводного стандарта Wi-Fi 6E, протокола Bluetooth 5.3, модуль NFC 3.0, оснащено двумя стереодинамиками, имеет сертификат защиты от пыли и воды IP68, а также поддерживает технологии Dolby Atmos, Dolby Vision и HDR10+. Смартфон поддерживает две nano-SIM-карты и работает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

Redmi K60 Ultra готов предложить от 12 до 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и от 256 до 1024 Гбайт постоянной памяти UFS 4.0. Стоимость версий указана ниже:

Redmi K60 Ultra 12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт постоянной памяти — 2599 юней ($357);

Redmi K60 Ultra 16 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт постоянной памяти — 2799 юаней ($385);

Redmi K60 Ultra 16 Гбайт ОЗУ + 512 Гбайт постоянной памяти — 2999 юаней ($412);

Redmi K60 Ultra 16 Гбайт ОЗУ + 1 Тбайт постоянной памяти — 3299 юаней ($454);

Redmi K60 Ultra 24 Гбайт ОЗУ + 1 Тбайт постоянной памяти — 3599 юаней ($495).

Новинка будет доступна в трёх цветах корпуса: Shadow Green (зелёном), Ink Feather (чёрном) и Clear Snow (белом).

Pad 6 Max

Планшет Xiaomi Pad 6 Max оснащён 14-дюйморвым IPS-экраном, предоставляющим на 62 % больше рабочей площади по сравнению с 11-дюймовой версией Pad 6 Pro. Экран новинки поддерживает 10-битный цвет, имеет разрешении 2880 × 1800 пикселей, поддерживает контент HDR10 и Dolby Vision и обладает яркостью 600 кд/м2. Кроме того, он поддерживает частоту обновления 120 Гц и защищён стеклом Gorilla Glass 5.

В основе Xiaomi Pad 6 Max используется процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Такой же используется у модели Pad 6 Pro. В базовой конфигурации устройство получило 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти. Однако новинка готова предложить до 16 Гбайт ОЗУ и до 1 Тбайт постоянной памяти.

Питается Pad 6 Max от батареи на 10 000 мА·ч, которой должно хватить до двух дней обычного использования. Перезарядка батареи происходит быстро — всё благодаря зарядному устройству мощностью 67 Вт. До 50 % батарея восполнится за 30 минут. На полную зарядку потребуется 68 минут. Xiaomi Pad 6 Max можно использовать как повербанк, подзаряжая от него другие устройства с помощью реверсивной зарядки мощностью 33 Вт. В режиме гибернации заряд аккумулятора планшета будет сохраняться больше 40 дней.

Планшет Xiaomi Pad 6 Max собран в металлическом корпусе. Размеры устройства составляют 318,6 × 206,1 × 6,53 мм, а вес — 750 граммов. Новинка будет доступна в чёрном и серебряном вариантах расцветки.

В Китае Xiaomi Pad 6 Max уже можно приобрести. Информации о возможной доступности на на других рынках пока нет. Стоимость базовой модели с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти UFS 3.1 составляет 3800 юаней (около $520). Версию с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти оценили в 4000 юаней ($550), вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти — в 4400 юаней ($604), а максимальную версию с 16 Гбайт оперативной и 1 Тбайт постоянной памяти — в 4800 юаней ($659). Для сравнения, цены на 11-дюймовую модель Pad 6 Pro начинаются с 2700 юаней ($370).

Smart Band 8 Pro

Новинка получила более крупный, более чёткий и более яркий дисплей по сравнению с предшественником Smart Band 7 Pro. Smart Band 8 Pro получил более крупный 1,74-дюймовый AMOLED-экран, чем у модели 7 Pro (1,64 дюйма). Разрешение экрана подросло и теперь составляет 336 × 480 пикселей. Плотность расположения пикселей тоже немного увеличилась — 336 PPI против 326 PPI у предыдущей модели. Яркость выросла на 100 кд/м2 и теперь составляет 600 кд/м2. Экран обладает частотой обновления 60 Гц и имеет защитное покрытие Gorilla Glass.

Новый смарт-браслет стал немного тяжелее. Вес устройства составляет 22,5 грамма, однако он тоньше предшественника — 9,9 мм против 11 мм у 7 Pro. Соответствие по защите от влаги стандарту 5 АТМ позволяет брать с собой смарт-браслет на тренировки на открытом воздухе в любую погоду, а также на занятия плаванием. Само устройство будет доступно в чёрном и серебряном вариантах корпуса.

Новинка проработает от одного заряда батареи дольше предшественника — Xiaomi заявляет для Smart Band 8 Pro до 14 дней работы (12 дней у модели 7 Pro). Новый смарт-браслет получил улучшенный двухканальный оптический датчик, который отвечает за определение ЧСС и уровня насыщения крови кислородом. Также есть чип NFC и приёмник GPS, предусмотрено более 150 режимов тренировок.

Для смарт-браслета предусмотрены текстильные, кожаные и полиуретановые ремешки, которые можно будет приобрести отдельно. С пластиковым ремешком Xiaomi Smart Band 8 Pro оценивается в 400 юаней ($55), с кожаным — в 450 юаней ($62). Дополнительный пластиковый ремешок можно купить за 40 юаней ($6), тканевые и кожаные — по 100 юаней за штуку ($14). Плетёный металлический оценивается в 200 юаней ($28).

CyberDog 2

Новинка пришла на смену модели CyberDog, представленной производителем в 2021 году. Новый робот стал умнее и больше похож на пса. При весе в 8,9 кг и росте в 36,7 см CyberDog 2 имеет внешний вид собаки породы доберман. Робот оснащён запатентованными микроприводами Xiaomi CyberGear, которые наделяют его высокой маневренностью и позволяют ему выполнять сложные трюки, вроде непрерывных сальто назад. Кроме того, он может самостоятельно подниматься на лапы в случае падения и обладает скоростью передвижения до 1,6 м/с.

В составе CyberDog 2 применяется набор из 19 датчиков, наделяющих его зрением, осязанием и слухом. Благодаря им робот двигается в пространстве с удивительной точностью.

CyberDog 2 оснащён 1-Мп RGB-камерой, 13-Мп интерактивной камерой с поддержкой искусственного интеллекта, четырьмя датчиками ToF, датчиком LiDAR, камерой глубины сцены, ультразвуковым датчиком, датчиком с объективом типа «рыбий глаз» с углом обзора 146 градусов, датчиком силы и двумя сверхширокополосными датчиками. Он также имеет четыре микрофона и совместим с голосовым алгоритмом Xiaomi AI. Компания постаралась сделать робопса CyberDog 2 максимально открытым для программирования.

Xiaomi оценила робопса CyberDog 2 в 12 999 юаней ($1789). В Китае новинка уже стала доступна для заказа через официальный сайт производителя.