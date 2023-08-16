Новый монитор Dell может трансформироваться в планшет

Новый Dell 24 Touch USB-C Hub — это 23,8-дюймовый монитор с разрешением 1080p, который благодаря шарнирной подставке может эффективно трансформироваться в планшет с сенсорным экраном. Dell предлагает монитор для использования в розничной торговле, а не только дома и в офисе. В прошлом компания производила мониторы с аналогичным и опциями, например, P2418HT, который был выпущен как минимум в 2017 году.

Как и предыдущий P2418HT, дизайн нового P2424HT напоминает линейку компьютеров Microsoft Surface Studio, которые также оснащены сенсорными экранами и подставками, которые позволяет использовать их как графические планшеты. З а 519,99 долларов новый монитор Dell явно находится в совершенно другой лиге по сравнению с прошлогодним Surface Studio 2 Plus , который стоит от 4299 долларов и имеет целый компьютер, встроенный в его корпус.

Новым для этого монитора Dell является порт Ethernet, который, по утверждению компании, делает его «первым в мире 23,8-дюймовым сенсорным монитором с возможностью подключения к сети Ethernet». В отличие от Microsoft Surface Studio, для работы монитора Dell требуется ноутбук или настольный компьютер. В спецификации Dell отмечается, что его 10-точечный мультитач совместим как с Windows, так и с macOS (пользователи Linux ограничены только 3-точечным касанием), а его порт USB-C обеспечивает мощность 90 Вт для подключенного компьютера. Наряду с этим входным портом USB-C есть порт HDMI 1.4 и разъем DisplayPort 1.2, а также три порта USB-A, дополнительный выходной порт USB-C, линейный аудиовыход и вышеупомянутый Ethernet.